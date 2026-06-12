الاتحاد المغربي يكشف تفاصيل إصابة الزلزولي وأكرد وأسباب استبعادهما من المونديال

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تفاصيل إصابة الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، والتي أدت إلى استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب المغرب في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي:"على بعد أيام قليلة من انطلاق مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الحالة الصحية العامة لعناصر المنتخب تبعث على الاطمئنان، حيث يواصل معظم اللاعبين استعداداتهم في ظروف جيدة ووفق البرنامج الإعدادي المسطر، بما ينسجم مع متطلبات هذه المرحلة الحاسمة وتطلعات الجماهير المغربية".

وأضاف البيان:"وفي إطار المتابعة الطبية الدقيقة والمستمرة للاعبي المنتخب الوطني، يطلع الطاقم الطبي الرأي العام الوطني والجماهير المغربية على آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية لبعض اللاعبين".

وتابع الاتحاد المغربي:"فبعد خضوع اللاعب عبد الصمد الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة، تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى، مصحوب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، وهي إصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة، ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026".

وأوضح:"وفيما يخص اللاعب نايف أكرد، فقد شهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، ورغم التطور الإيجابي المسجل، فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة جاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل، بما يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف".

وأشار البيان:"وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة، وحرصًا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني السيد محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبًا".

وأضاف:"ويُذكر أن أمين سباعي ومروان سعدان كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزامًا وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة".

واختتم الاتحاد المغربي بيانه بالتأكيد على:"استمرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مواكبة الوضع الصحي للاعبين عن كثب، متمنية لعبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب".

وأضاف البيان في ختامه:"ورغم غيابهما عن هذا الموعد الكروي العالمي، فإن عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد سيظلان جزءًا أساسيًا من أسرة المنتخب الوطني، وسيواصلان تقديم دعمهما ومساندتهما لزملائهما خلال هذه المحطة التاريخية، إيمانًا بروح المجموعة والقيم التي تميز أسود الأطلس في مختلف الاستحقاقات".