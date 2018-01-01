تقرير أوروبي: القضاء التركي يربط الصحافة بالإرهاب

كشفت دراسة أجرتها رابطة الإعلام والدراسات القانونية (MLSA) والمعهد الدولي للصحافة (IPI) أن الأغلبية الساحقة من الإدانات للصحفيين في تركيا كانت بسبب منشوراتهم إما في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أو على حسابات التواصل الاجتماعي.

ووفقا للدراسة فقد تمت مراقبة 169 محاكمة لصحفيين بين فبراير 2019 ومارس 2020، حيث اتهم 60 % من الصحفيين بجرائم تتعلق بالإرهاب. وفي 74% من القضايا، استُخدم العمل الصحفي كدليل ضد المدعى عليهم.

وتكونت الأدلة من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وقصص إخبارية ومقالات وبث تلفزيوني.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن المحاكم التركية تعامل المتهمين بشكل غير قانوني، مستخدمة كدليل ذي صلة بالإرهاب الكلمة المكتوبة أو المنطوقة، والتي يجب اعتبارها ضمن حدود حرية التعبير.

وقد حظيت الدراسة بدعم من برنامج دعم المجتمع المدني التابع للمفوضية الأوروبية ومؤسسة فريدريش ناومان.

وتعليقا على نتائج التقرير، ذكر فيسيل أوك، المدير المشارك لدائرة العمل، أن هذه الدراسة هي أشمل تقرير من هذا القبيل كُتب في تركيا.

وأكد أوك على حقيقة أن الصحافة كمهنة لا تزال مرتبطة بالإرهاب في تركيا.