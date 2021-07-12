شريف يحقق رقما غائبا عن الأهلي بثلاثية المقاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصدر محمد شريف، مهاجم الأهلي، قائمة هدافي الدوري الممتاز بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك مصر المقاصة بالأمس.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على مصر المقاصة بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة 18 للدوري الممتاز.

سجل محمد شريف ثلاثة أهداف فيما وقع محمد مجدي أفشة على الهدف الرابع من وسط الملعب.

وبتقاسم محمد شريف صدارة هدافي الدوري الممتاز مع أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كيلوباترا، كل منهما يملك 15 هدفا.

ويرجع اخر هاتريك سجله النادي الأهلي كان بأقدام وليد سليمان في شباك الجونة يوم 25 نوفمبر 2019، تلك المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لصالح الفريق الأحمر.

وارتبط إسم محمد شريف بعرض رسمي من فريق جالاتا سراي التركي الذي يلعب له مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر.