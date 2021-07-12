حماس تعقب على إجراءات إسرائيل الجديدة لتخفيف تشديد حصار غزة

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل "فشلت في فرض معادلات جديدة" عقب إعلانها عن تخفيف تشديد حصار قطاع غزة.



وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، للصحفيين في غزة، إن إعلان إسرائيل عن "إجراءات كسر الحصار والتسهيلات على القطاع ليست منّة من أحد وهي من متطلبات شعبنا وحقوقه الأساسية".



وأضاف القانوع أن "من حق الشعب الفلسطيني كسر الحصار نهائياً عن قطاع غزة والعيش في حياة عزيزة وكريمة".



واعتبر أن "عودة الأمور لما كانت عليه قبل مايو (جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع إسرائيل في غزة) والبدء بتنفيذ إجراءات كسر الحصار، دليل فشل الاحتلال في فرض معادلات جديدة".



وثمن الناطق باسم حماس "الجهود المبذولة من الوسطاء ونأمل مضاعفة الجهد للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار ورفعه كلياً عن قطاع غزة".



وأعلنت إسرائيل اليوم أنها ستسمح بتوسيع مساحة الصيد قبالة شاطئ ساحل بحر قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلا بحريا ابتداء من صباح اليوم، واستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى القطاع بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من غزة إلى إسرائيل.



وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أنه "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى 12 ميلا بحريا ابتداء من صباح اليوم".



وأكد المتحدث أن استمرار الإجراءات المدنية التي صدق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني.



وقيدت إسرائيل بشكل حاد عمل معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون/إيرز لعبور الأفراد مع قطاع غزة مع بدء جولة تصعيد عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو الماضي.



وتوسطت مصر باتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.



ولاحقا سمحت إسرائيل بفتح جزئي بعمل معابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير، بحسب مصادر فلسطينية.