رئيس الحركة الوطنية لـ«الشروق»: سنخطر الشيوخ بإسقاط عضوية النائب محمد عزمي من الحزب

قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه سيرسل خطابا إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يخطره خلاله بإسقاط عضوية عضو مجلس الشيوخ محمد عزمي من حزب الحركة الوطنية.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن عزمي وعضوين آخرين تم إسقاط عضويتهم لعدم التزامهم الحزبي، ومخالفة مبادئ الحزب، مضيفا أن الاتهامات التي يروجونها ضده بتمكين نجله من مناصب قيادية فى الحزب غير صحيحة.

وأكد أن نجله لا يشغل أية مناصب قيادية داخل الحزب، وإنما مسؤول عن التدريب، ومستشار لبعض الأشياء الفنية التي لا يجيدها غيره بالحزب مثل الذكاء الاصطناعي والـit، مضيفا: "ابني موجود فى الحزب قبل رئاستي للحزب".

من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ محمد عزمي، إنه ملتزم بالنقد الموضوعي لسياسات الحزب، ذاكرا أن التهم الموجهة إليه باطلة وغير حقيقية وليس عليها أي دليل يؤيدها، وهدفها الأساسي نقل رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية إلى نجل رئيس الحزب.

وأضاف فى بيان له اليوم: "لن نتنازل عن حقنا في الحديث وتوضيح الحقائق للجميع بالمستندات، وسنستكمل إجراءاتنا أمام القضاء المصري الشامخ، ولن نيأس".