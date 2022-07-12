منظمة التحرير الفلسطينية تشكر الإمارات على دعمها لمستشفيات القدس

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وجهت منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لمُستشفيات القدس المحتلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ -في تصريح صحفي- "نشكر دولة الإمارات الشقيقة على دعمها الذي أعلن مؤخرا لمستشفيات القدس"، مضيفًا أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر هذا الإعلان "دعما لصمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه".

كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد قرر تخصيص 25 مليون دولار لدعم مُستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

ومستشفى المقاصد تأسس عام 1968 ويعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرًا. ويجري المستشفى عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة، ويقدم المستشفى خدماته للشعب الفلسطيني من القدس وأنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.