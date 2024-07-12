التاريخ يساند الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، جمعها الفريق من 23 لقاء، فيما يحتل بيراميدز الصدراة برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس حكمًا للساحة، يعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو مساعدين، وفيكتور جارسيا فيردورا حكمًا رابعًا، فيما يتواجد على تقنية الـ«VAR» يسيدرو دياز دي ميرا، ويساعده ماتيو بوسكيتس فيريرا.

وستكون مباراة اليوم هي المواجهة رقم 15 بين الفريقين في تاريخ مسابقة الدوري، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 18 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.

وجاءت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين بفوز الأهلي بنتيجة 5- 0 موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- 0 مرتين، فيما فاز بيراميدز بنتيجة 3- 0 مرة واحدة في الموسم الماضي.

وعلى مستوى جميع المنافسات التقى الأهلي وبيراميدز في 19 مباراة، حقق الأهلي 9 انتصارات، مقابل فوز بيراميدز في 6 مواجهات، وحسم التعادل 4 لقاءات بين الفريقين، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفًا مقابل 15 للاعبي بيراميدز.

وتوج الأهلي بلقبين أمام بيراميدز، حيث فاز الأهلي بكأس مصر لموسم 2021-2022، بالفوز على بيراميدز 2-1 في أبريل من العام الماضي، ثم فاز الأهلي بلقب السوبر بعدها بشهر واحد بالفوز 1-0.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين هو عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.