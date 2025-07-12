برشلونة يخطط لتكريم ميسي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن تخطيط نادي برشلونة لتكريم نجمه وأسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة برشلونة ترغب في إشراك ميسي كضيف شرف في حفل افتتاح الملعب الجديد المعروف باسم "سبوتيفاي كامب نو" بعد انتهاء أعمال التجديد.

من المقرر أن يقام الحفل بعد اكتمال المشروع، والذي يشمل تركيب السقف الجديد للملعب.

وأضافت الصحيفة أن تركيب سقف الملعب سيكتمل في صيف 2026، مشيرة إلى أنه في حال تأخر الانتهاء من تركيب السقف، سيتم تأجيل افتتاح المشروع.