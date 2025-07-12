أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني صعب في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت قناة «القدس»، عن الإعلام العبري قوله إن مروحيات إنقاذ توجهت إلى غزة؛ لنقل جنود جرحى إلى المستشفيات.

وبالتزامن، أفادت وكالة «سند» الفلسطينية، بأن الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي يحلق شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، إلى تطاير عدد من الخيام بعد تحليق منخفض للطيران المروحي فوق خيام النازحين في شارع أصداء على شاطئ بحر خان يونس.

وشهدت المرحلة الماضية تصاعدا ملحوظا في عمليات المقاومة التي رفعت حصيلة القتلى والمصابين في جنود جيش الاحتلال، حتى أصبحت جملة «حدث أمني صعب في غزة» مألوفة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي قتل ما لا يقل عن 38 جنديا إسرائيليا وأصيب 98 في كمائن وعمليات قنص، في حين بلغت الحصيلة منذ بداية العام 50 قتيلا و118 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة خسائر قوات الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر 2023 إلى 444 قتيلا و2768 جريحا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية، أن خسائر الاحتلال أعلى بكثير.

وفي يونيو الماضي، تكبد جيش الاحتلال أعلى خسائره الشهرية، إذ قتل 20 من ضباطه وجنوده وأصيب عشرات، وفق ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي.