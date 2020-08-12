محمد عوض تاج الدين: مصر من الدول الرائدة في التطعيمات العامة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللقاح الروسي ما هو إلا تطعيم ضد الفيروس، موضحًا أن التطعيمات تمنح الجسم أجسام مضادة، ما يساعد على تقليل العدوى وبالتالي القضاء على المرض.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن مصر من الدول الرائدة في مجال التطعيمات العامة، موضحًا أن العديد من الأمراض تم القضاء عليها من خلال التطعيمات، كشلل الأطفال والحصبة والدرن.

وأكد أن التطعيم الروسي ضد فيروس كورونا، الذي تم الإعلان عنه اليوم، سيقلل من نسبة الإصابات بصورة واضحة، ذاكرًا أن وزارة الصحة تتابع اللقاحات في العالم بأكمله، بالإضافة للتواصل مع مؤسسة جافي بشكل يومي.

وذكر أن مصر ستكون من أولى الدول التي تستخدم هذه اللقاحات، في حال إثبات فاعليتها. مضيفًا أن اللقاح الروسي له العديد من الأعراض الجانبية كالسخونة، موكدًا أن «السيسي» شارك بناء على دعوة الرئيس البريطاني، في دعم اللقاحات؛ للعمل على توفيرها للدول ذات الدخل المُنخفض بشكل مجاني.

وأكد انه كان متوقع زيادة أعداد الإصابة في مصر الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، بالإضافة إلى زيادة التوجه إلى السواحل في الفترة الأخيرة، رغم منع الدولة استخدام الشواطئ العامة قائلًا: «لا نستطيع الحديث عن الموجه الثانية لأن الموجه الأولى لم تنتهي بعد» مشيرًا إلى عدم وجود زيادة في معدلات الوفيات، حيث أن قوة الفيروس بدأت تنخفض.