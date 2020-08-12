وزير المالية: كورونا أثبت للعالم عدم انهيار الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات جرئية، هو ما ساعد مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية، التي شهدتها الفترة الماضية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري كان مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أزمة كورونا القاسية، على عكس الظروف الاقتصادية عام 2008.

وأوضح أن فترة كورونا أثبتت للعالم بأكمله أن اقتصاد مصر لم ينهار، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة العام الماضي وصلت إلى 8.2، ووصلت هذا العام 7.8، مضيفًا أنه لولا وجود كورونا لكانت وصلت إلى7.2.

وأشار إلى انخفاض الديون من 90.4 إلى 86.2، متابعًا زيادة الفائض من 103مليار إلى 105.5 مليار، لأفتًا أن تقرير صندوق النقد الدولى، يتوقع نمو اقتصاد مصر بعد تخطي أزمة كورونا.