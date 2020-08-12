محافظ البحيرة يؤكد على فتح جميع اللجان أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، كما أنه قد بدء توافد على لجان الإقتراع عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المحافظ، أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

جاء ذلك، خلال متابعته العملية الانتخابية، ورئاسته غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء أ ح محمد هانى عبده رئيس شعبة تدريب الدفاع الجوي واللواء ياسر محمد علي قائد الفرقة العاشرة واللواء عماد محمد مدير إدارة المتاحف العسكرية والدكتورو نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، والعقيد شريف عبد البارئ المستشار العسكري وممثلي كافة الجهات المعنيه حيث يتم التواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية حيث تم تعقيم جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.

ويؤكد المحافظ، أنه تم توفير وسائل النقل اللازمه وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل علي راحه الناخبين.

كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة لمجابهة اي موقف طارئ بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.