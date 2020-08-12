 كوريا الجنوبية: المعلومات محدودة عن اللقاح الروسي ضد الكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: المعلومات محدودة عن اللقاح الروسي ضد الكورونا

سول - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:22 ص

• واستيراده بعد التأكد من سلامة استخدامه

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تعليقا على إعلان الحكومة الروسية تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لأول مرة في العالم، إن المعلومات المتعلقة به حاليا محدودة، موضحة أن استيراده إلى البلاد سيكون ممكنا بعد التأكد من سلامة استخدامه.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب قوله إنه "يمكن البت في مسألة استيراد اللقاح الروسي بعد تأمين المعلومات الأساسية الخاصة بسلامة استخدامه".

وأضاف أن "الوزارة تجمع حاليا المعلومات في هذا الشأن، حيث يمكن النقاش حوله عبر التشاور مع مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة سلامة الأدوية والتغذية معا".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أمس الثلاثاء، بأنه تم تسجيل لقاح (كوفيد-19 ) في روسيا لأول مرة في العالم، وأنه سيتم البدء في إنتاجه في القريب العاجل.


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