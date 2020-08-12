حبس متهم بقتل زوجته وقطع جسدها بالمنشار في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس سائق "توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته، وتقطيعها لأجزاء بمنشار، وقام بإلقائها داخل صندوق قمامة؛ إثر شكه في سلوكها، وصرحت بدفن الجثمان، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وإفادتها بالتقرير الطبي المبدئي؛ لبيان سبب الوفاة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، تمكنوا أمس الثلاثاء، من فك لغز واقعة العثور على جثة سيدة بلا رأس، ومقطوعة الزراع، ومقسومة نصفين، وموضوعة داخل برميل، ومُلقاة في صندوق القمامة، أمام العقار رقم 136 الكائن في منطقة تعاونيات سموحة، شرقي المحافظة.

وجاء ذلك بعد أن توصلت تحريات المباحث الجنائية، من خلال جمع المعلومات، وتفريغ الكاميرات الموجودة في محيط المنطقة، إلى أن "توكتوك" يقوده رجل أربعيني، قام بإلقاء الجثة، وبتتبع خط سيره تمكنوا من تحديد هويته.

وبتقنين الإجراءات، وضبطه، تبين أن المتهم زوج المجني عليها، ويقطن في شارع المواسير، التابع لنطاق قسم شرطة ثانِ المنتزه، وبتفتيش مسكنه، عُثِر بداخله على أثار دماء متناثرة في الشقة ومنشار، أكد استخدمه في تقطيع الجثة؛ انتقامًا لشرفه بسبب قيامها بخيانته.

وكانت نيابة سيدي جابر الجزئية، بإشراف المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، طلبت إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسماع شهود العيان، وعمال النظافة في المنطقة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، ومدها بنتائج تفريغها لمعرفة هوية مرتكب الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الدخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق، غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود بلاغًا من إحدى السيدات، حول رؤيتها لجثمان أدمي، داخل صندوق قمامة، موضوع أمام العقار الذي تسكنه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وعمل نشرة بأوصاف الجثة بعد نقلها إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، ومتابعة بلاغات الاختفاء بكافة أقسام الشرطة، خلال الفترة الأخيرة، وإخطار النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.