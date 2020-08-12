 الرئيس اللبناني: التقديرات الأولية لخسائر مرفأ بيروت تبلغ 15 مليار دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني: التقديرات الأولية لخسائر مرفأ بيروت تبلغ 15 مليار دولار

ميشال عون
ميشال عون
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 6:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 6:54 م

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن التقديرات الأولية لخسائر مرفأ بيروت تقدر بـ15 مليار دولار، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، مساء الأربعاء.
وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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