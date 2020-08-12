مصدر بالتموين لـ«الشروق»: تصحيح البيانات دوريا سيصبح مسئولية أصحاب بطاقات الدعم

السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة بيانات منظومة الدعم لتسجيل المعلومات الصحيحة عند إتمام التحول الرقمى

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة مستمرة فى جمع وتدقيق جميع بيانات أفراد منظومة الدعم السلعى، على أن يتحمل المواطن خلال الفترة المقبلة مسئولية تعديل بياناته حال تغييرها، وذلك فور الانتهاء من عملية التحول الرقمى بمنظومة التموين.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المواطن نفسه سيكون هو المسئول الأول عن صحة بياناته، حيث سيتم السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة البيانات لتسجيل بياناته الصحيحة على أن يتحمل هو عقوبة وجود بيانات خاطئة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم دون إتمام عملية التحول الرقمى وتدقيق جميع بيانات المواطنين أصحاب بطاقات الدعم.

وفى سياق متصل، أكد المصدر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت ما يقارب الـ50% من سلع البطاقات التموينية عن شهر أغسطس الجارى، وذلك من خلال البقالات التموينية البالغ عددها أكثر من 30 ألف منفذ، وفروع جمعيتى التى تصل لـ3400 فرع حتى الآن، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية البالغة نحو 498 فرعا.

وأشار إلى أن سلع البطاقات التموينية متوفرة بجميع منافذ صرف حصص الدعم دون وجود عجز بأى منها، مؤكدا أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به، كما تحرص على الانتهاء من صرف كامل احتياجات المواطنين أصحاب بطاقات الدعم قبل نهاية الشهر بعدة أيام حتى يتمكنوا من الحصول على حصتهم مبكرا.

وتبلغ قيمة دعم الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، و25 جنيها بداية من الفرد الخامس بأى بطاقة تموينية، ليحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، كما يمكن للفرد شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.