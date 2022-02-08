كتائب شهداء الأقصى: ماذا نعرف عنها؟

وتصاعدت عمليات الكتائب عام 2002، ففي 17 يناير قتل أحد أعضائها ستة أشخاص وجرح العشرات خلال مناسبة دينية يهودية في بلدة الخضيرة بإسرائيل. أدت موجة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات الانتحارية التي نفذتها الكتائب طوال شهر مارس 2002 إلى قيام وزارة الخارجية الأمريكية بإضافة اسمها إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

بعد وفاة عرفات في عام 2004 تراجعت علاقة الكتائب مع حركة فتح على الرغم من أن الجماعة لا تزال تعتبر متحالفة مع الحركة على الصعيد السياسي.

تم القبض على معظم قادة الكتائب المؤسسين أو قتلهم من قبل إسرائيل. وشنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية ضدها في نابلس وجنين بين عامي 2007-2008.

في عام 2010 توصل نشطاء كتائب الأقصى الباقون إلى اتفاق مع إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية يتم بمقتضاه شطب أسمائهم من قائمة المطلوبين من قبل إسرائيل مقابل نبذ العنف وتسليم أسلحتهم للسلطة الفلسطينية. كما تم استيعاب العديد من هؤلاء النشطاء في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. واحتفظ آخرون بأسلحتهم واستهدفتهم السلطة الفلسطينية.

ومضى آخرون في تشكيل مجموعات منشقة متنوعة مثل: كتائب شهداء الأقصى - نضال العمودي ، وكتائب شهداء الأقصى - جيش العاصفة، وكتائب شهداء الأقصى - أيمن جودة ، و لجان المقاومة الشعبية وجميعها نشطة في غزة.

في أبريل 2016 اشتبكت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مع أعضاء في كتائب شهداء الأقصى بعد محاولتها حسبما ورد اعتقال مشتبه به في جريمة قتل في البلدة القديمة في نابلس.

بعد بضعة أشهر في أغسطس اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أحمد عزت حلاوة، وهو زعيم محلي في كتائب الأقصى بسبب تورطه المزعوم في مقتل ضابطين من السلطة الفلسطينية خلال اشتباكات في وقت سابق من ذلك الشهر. وبحسب ما ورد تعرض حلاوة للضرب حتى الموت أثناء احتجازه مما أثار احتجاجات محلية.

في مارس 2022 ، قتل ضياء حمارشة المقرب من كتائب الأقصى خمسة إسرائيليين في بلدة بني براك الإسرائيلية. وفي الأسبوع التالي قتل شخص آخر من جنين ينتمي إلى الكتائب يدعى رعد حازم ثلاثة مدنيين إسرائيليين في تل أبيب. ولم تعلن الكتائب عن مسؤوليتها عن توجيه هذه الهجمات.