تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي أصدر المرشد الأعلى الإيراني آية الله روح الله الخميني فتوى بإهدار دمه عام 1989 بسبب روايته "الآيات الشيطانية"، لهجوم الجمعة في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت شرطة منطقة تشوتوكا حيث كان الكاتب سيلقي المحاضرة تعرض شخص للطعن بدون أن تحدد هوية الضحية.

ونقل سلمان رشدي عبر طائرة مروحية لتلقي العلاج بعد تعرضه للاعتداء.

وقدمت إيران جائزة بنحو 3 ملايين دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

وتعرض رشدى للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة "تشوتوكوا"، بعدما هاجمه رجلاً يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها الكاتب الشهير أرضاً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته قناة "العربية" على موقع يوتيوب، رشدى ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين.

ويعد سلمان رشدي أحد الكتاب الأكثر شعبية وإثارةً للجدل في القرن العشرين، وهو مؤلفٌ وروائي بريطاني هندي. كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة التي استمرت في جذب اهتمام كلٍّ من النقاد والجمهور حتى الآن.

وأثار جدلا واحتجاجات واسعة وصلت إلى صدور فتوى من الخميني بإهدار دمه على خلفية كتاب "آيات شيطانية" عن حياته خلال السنوات الماضية.

وولد الرجل البالغ من العمر 75 عاماً في الهند، ويعيش رشدى في الولايات المتحدة منذ العام 2000 ، حيث حصل على لقب "الكاتب المتميز" من جامعة نيويورك في عام 2015.