هالاند يقود حملة السيتي للدفاع عن لقبه بالفوز على بيرنلي بثلاثية

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على مضيفه بيرنلي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما النجم النرويجي إيرلينج هالاند، في الدقيقتين الرابعة و36.

وفي الشوط الثاني، أضاف رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل فريق بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز بلا رصيد.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر ستة مواسم.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا بواسطة نجمه إيرلينج هالاند في الدقيقة الرابعة.

وأرسل كايل ووكر تمريرة عرضية من جهة اليمين إلى رودري، الذي مرر الكرة برأسه إلى هالاند، ليقابلها المهاجم النرويجي الشاب بتسديدة بباطن قدمه اليسرى وهو على بعد خطوات قليلة من مرمى بيرنلي، واضعا الكرة على يمين جيمس تريفورد، حارس مرمى أصحاب الأرض، وتسكن الشباك. واصل مانشستر سيتي نشاطه الهجومي، حيث سدد كيفن دي بروين من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة، غير أن الكرة علت العارضة بقليل.

تخلى بيرنلي عن حذره الدفاعي، وبدأ مبادلة مانشستر سيتي الهجمات في محاولة لإدراك التعادل، وسنحت له أول فرصة للتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق أمين الدخيل، الذي تابع ركلة حرة نفذها كونور روبرتس عرضية، ليقابلها بضربة رأس ذهبت بعيدة عن المرمى.

وكاد هالاند أن يعزز تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 12، حينما تسلم تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة دي بروين، ليسدد مباشرة من على يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة أخطأت المرمى.

ورد بيرنلي بتسديدة من داخل المنطقة عن طريق لوكا كوليوشو في الدقيقة 15، ذهبت فوق العارضة، أعقبها تسديدة من داخل المنطقة بواسطة زكي العمدوني في الدقيقة 18، ذهبت لأحضان البرازيلي إيديرسون مورايش، حارس مرمى سيتي.

أجرى مانشستر سيتي تبديله الأول، الذي جاء اضطراريا في الدقيقة 22 بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلا من دي بروين المصاب.

بمرور الوقت، أصبح بيرنلي الأكثر استحواذا على الكرة، ومر ليلي فوستر بشكل رائع من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 29، ثم سدد كرة بباطن قدمه اليمنى، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيسر مباشرة.استشعر مانشستر سيتي الحرج وعاد لضغطه من جديد، ليعود هالاند للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 36.

وأرسل كايل ووكر كرة عرضية من جهة اليمين، استلمها جوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء، ليمرر الكرة لهالاند، الذي سدد مباشرة قذيفة مدوية من يمين المنطقة، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

حاول لاعبو بيرنلي تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وتابع ليلي فورستر كرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 38، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لركنية لم تسفر عن شيء.

عاد مانشستر سيتي لفرض هيمنته على مجريات المباراة، وأضاع فيل فودين فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تلقى تمريرة أمامية من بيرناردو سيلفا لينفرد على إثرها بالمرمى، لكنه تباطأ في التسديد، ليمسك حارس بيرنلي الكرة في الوقت المناسب، وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق بيرنلي هجوميا بحثا عن تقليص الفارق وهو ما أجبر مانشستر سيتي على التراجع إلى وسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة. ولكن لم تدم سيطرة بيرنلي طويلا حيث استعاد مانشستر سيتي توازنه وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى بيرنلي بحثا عن تسجيل هدف ثالث.

وكاد رودريجو أن يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 55 عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها جيمس ترافورد حارس بيرنلي بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية. بعدها بخمس دقائق كاد جوليان ألفاريز أن يسجل الهدف الثالث عندما لعبت تمريرة طولية من إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، إلى هالاند الذي مررها إلى ألفاريز حيث انطلق حتى دخل بها منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى.

بعدها نشط لاعبو بيرنلي هجوميا وبادلوا فريق مانشستر سيتي الهجمات ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 75 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي للهدف الثالث عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء بيرنلي أبعدها أمين الدخيل، مدافع بيرنلي، لتصطدم بأحد اللاعبين لتحدث حالة من الارتباك داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها رودريجو هيرنانديز إلى داخل المرمى محرزا الهدف الثالث لفريقه.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء بعد تلك الهجمة وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف رابع، ولكنه لم يتمكن من ذلك لينحصر اللعب في وسط الملعب. وفي الدقيقة 86 كاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الرابع عندما استلم فيل فودين الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها ترافورد ببراعة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أنس الزعروري لاعب بيرنلي، بعد التدخل العنيف على كايل ووكر. ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي 3 / صفر.