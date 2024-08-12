إصابة 15 شخصا إثر انقلاب جرار في جنوبي ألمانيا

أصيب حوالي 15 شخصا في حادث انقلاب جرار في ولاية بافاريا بجنوبي ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة يوم الأحد.

وكان الجرار قد تعرض للانقلاب اثناء سحبه لمقطورة في قرية هارتنشتاين بالقرب من مدينة نورمبرج، ما أسفر عن إصابة السائق البالغ من العمر 29 عاما بجروح خطيرة، كما أن حالة أحد الركاب، 26 عاما ، خطيرة.

كما تعرض راكب آخر يبلغ من العمر 18 عاما كان على المقطورة لإصابات خطيرة، وتم نقل 10 آخرين إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد إصابتهم بجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجرار كان يسير على طريق غير ممهد اثناء توجهه إلى مهرجان كنسي عندما انقلب في منعطف.

وتم نشر عدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ، في حين تم نقل الأشخاص الثلاثة المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى باستخدام طائرات الإنقاذ.

وتم استدعاء خبير بأمر من مكتب النيابة العامة من أجل الوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث. كما تحقق الشرطة في أسباب الحادث.