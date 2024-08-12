منظومة شكاوى الوزراء: هناك نشاط محمود من المواطنين في الإبلاغ عن مخالفات التعدي على الأراضي

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، إن قطاع الإسكان، وتحديدًا ما يتعلق بالأراضي ومخالفات الأنشطة، يستحوذ على النصيب الأكبر من الشكاوى التي تصل إلى المنظومة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى أن «هناك نشاط محمود من المواطنين في الإبلاغ عن مخالفات التعدي على الأراضي، يقابله تحرك من الأجهزة المعنية للتعامل مع هذه المخالفات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أراضي أملاك الدولة».

وأكد أن منظومة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة من خلال مركز اتصال مخصص لتلقي مكالمات المواطنين وتسجيل ومتابعة الشكاوى.

وأوضح أن عملية معالجة الشكاوى تمر بعدة مراحل، تبدأ بتسجيلها على المنظومة، ثم مراجعتها وفحصها مبدئيًا، قبل توجيهها إلى الجهة المختصة، سواء كانت وزارة الصحة أو التعليم أو التضامن الاجتماعي أو أي جهة حكومية أخرى، طالما تقع الشكوى ضمن نطاق اختصاصها.

وأشار إلى ربط المنظومة بفرق عمل مختصة في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بمختلف الجهات والمحافظات والمراكز التكنولوجية؛ لخدمة المواطنين، متابعا: «الحكومة حريصة على أن أي مواطن يقابله مشكلة هي من تقول له تعال ونحن ننتظر شكواك».