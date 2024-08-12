الصين تنتهي من بناء أكبر محطة كهرباء تعمل بتخزين وضخ المياه في العالم

أكملت شركة المرافق الصينية المملوكة للدولة ستيت جريد كورب بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء عن طريقة تخزين وضخ المياه في العالم في الوقت الذي تعزز فيه الصين قدراتها في مجال الطاقة الخضراء.

واشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى بدء تشغيل أخر 12 وحدة من وحدات محطة كهرباء فينجنينج المائية أمس، حيث تعمل وحدتان منها بتكنولوجيا السرعة المتغيرة وهي الأولى من نوعها في الصين بما يسمح بتعديل كميات الكهرباء التي يتم ضخها إلى شبكة النقل.

بلغت تكلفة المحطة المقامة في إقليم خوبي الصيني 19 مليار يوان (6ر2 مليار دولار) وتبلغ طاقتها الإنتاجية 6ر3 جيجاوات، وكان من المقرر أن تبدا الإنتاج في عام 2022 لتوفير الكهرباء لمنشآت دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022. وتتفوق محطة فينجنينج على محطة باث كوانتي الأمريكية أكبر محطة طاقة مائية في العالم.

ويعتمد عمل هذه المحطات على استخدام جزء من إنتاج الكهرباء في أوقات الطلب المنخفض على الطاقة لرفع المياه إلى أماكن التخزين المرتفعة، وعند الحاجة إلى الكهرباء يتم السماح للمياه بالاندفاع إلى أسفل بفعل الجاذبية الأرضية عبر التوربينات التي تقوم بتوليد الكهرباء.

وتستهدف الصين زيادة إنتاجها من الكهرباء عن طريقة محطات تخزين وضخ المياه إلى 120 جيجاوات بحلول 2030 بحسب الإدارة الوطنية للطاقة. ووفرت الصين تجهيزات لإنتاج طاقة كهربائية بحجم 55 جيجاوات بهذه الطريقة حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وسيلعب تخزين الطاقة دورا حيويا في تحول الصين نحو الطاقة الخضراء ويساعدها في الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار الساعة.