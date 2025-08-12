اندلاع حريق غابات بإقليم شفشاون شمالي المغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلع حريق في غابة بإقليم شفشاون شمالي المغرب، الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن مسئول مغربي بالوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن حريقا اندلع بغابة داردارة بضواحي إقليم شفشاون.

وأضاف أن طائرات متخصصة تواصل العمل على إخماد الحريق، فضلا عن نشاط سلطات الوقاية المدنية بالمنطقة لمواجهة التداعيات المحتملة للحريق.

والاثنين، حذرت الأرصاد الجوية بالمغرب من موجة حر تصل إلى 44 درجة بعدد من مناطق المملكة، متوقعة أن تستمر عدة أيام.

وفي يوليو الماضي، حذرت السلطات المغربية القاطنين قرب الغابات من خطر اندلاع حرائق خلال الأيام المقبلة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ أقصى درجات اليقظة.

وقدرت السلطات المغربية عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بنحو 382 حريقا أتت على نحو 874 هكتارا من الغابات، بانخفاض 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المغرب الذي يشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها باختلاف الظروف المناخية والسلوك البشري.