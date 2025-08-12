رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا: أنهينا الاستعدادات للانتخابات وانطلاقها مرهون بتوفر إطار قانوني

أوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، في تصريح يوم الاثنين، أن المفوضية أنهت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنفيذ العملية الانتخابية.





وشدد عماد السائح على أن انطلاق الانتخابات مرهون بتوفر الإطار القانوني اللازم، وبالتحديد استلام القوانين الانتخابية التي تمثل الركيزة القانونية لإجراء الاقتراع.

وأشار السائح إلى أن المفوضية لا تواجه أي مشاكل تقنية أو تنظيمية، وأن التأخير الحالي مرتبط فقط بعدم استلام القوانين.

وأوضح أن بدء العملية الانتخابية مرتبط باتفاق سياسي شامل بين الأطراف المعنية يضمن الترتيبات الأمنية والقانونية اللازمة.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على أهمية هذا الاتفاق لتجنب أي عراقيل قد تؤثر على سير الانتخابات ونتائجها.

هذا، وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أن الوزارة جاهزة تماما لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح أن هذه الخطوة مهمة لإرساء رئيس شرعي وحقيقي يحظى بثقة الشعب الليبي.

وأضاف أن الوزارة على أهبة الاستعداد أيضا لتأمين الانتخابات البرلمانية، بهدف تشكيل مجلس نواب منتخب يعكس إرادة المواطنين ويقود العملية التشريعية بفعالية.

وأكد الطرابلسي أن توفير الأمن للانتخابات هو الأساس لاستقرار البلاد، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة تحفز على المشاركة الواسعة وتحمي صناديق الاقتراع من أي تهديدات محتملة.