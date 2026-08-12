عاصفة استوائية تضرب طوكيو وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص

تحركت العاصفة الاستوائية "تشان-هوم" غربا اليوم الأربعاء بعد أن وصلت إلى اليابسة في منطقة طوكيو الكبرى ليلة أمس، مما أدى إلى سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وأصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة.

وتراجعت قوة "تشان-هوم" بشكل ملحوظ بعد وصولها إلى اليابسة في جنوب محافظة إيباراكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وكانت العاصفة بالقرب من مدينة جيفو، في وسط اليابان، في وقت مبكر من يوم الأربعاء وهي تتجه نحو خليج واكاسا على الساحل الشمالي الأوسط لليابان. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت مصحوبة برياح مستمرة بلغت سرعتها 64 كيلومترا في الساعة (40 ميلا في الساعة).



وضربت "تشان-هوم" اليابان بعد أيام من الإعصار دولفين، الذي تسبب في فوضى عارمة في أجزاء من جنوب اليابان، مما أدى إلى شلل حركة المرور ودفع المئات إلى الاحتماء في الملاجئ. وبعد أن تراجعت قوة الإعصار دولفين إلى عاصفة، تسبب في مقتل 10 أشخاص في الفلبين وأدى إلى فيضانات في الصين، مما أجبر مئات الآلاف من الناس على النزوح.