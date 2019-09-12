نتنياهو: أمريكا ستواصل موقفها المتشدد تجاه إيران رغم إقالة بولتون

هون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء من إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وتوقع أن تواصل واشنطن التمسك بنهج متشدد إزاء إيران.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولتون يوم الثلاثاء مبررا ذلك بوجود خلافات سياسية بينهما. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعدها إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وكان نتنياهو من بين أكثر المؤيدين لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية وعبر عن شكوكه إزاء تواصل الغرب مع طهران ما لم يسفر عن قيود شاملة على مشروعاتها النووية الحساسة.

لكن نتنياهو بدا في مقابلة مع محطة تلفزيونية إسرائيلية غير منزعج لرحيل بولتون والمحادثات المحتملة بين ترامب وروحاني.

وقال نتنياهو للقناة العشرين في التلفزيون الإسرائيلي ”الشخص الذي صاغ رسميا السياسة الأمريكية كان بومبيو... والرئيس ترامب بالطبع. لكنني لا أخوض في التغيرات الشخصية في هذه الإدارة“.

وفي رد على المعلقين الذين اعتبروا رحيل بولتون ضربة لنتنياهو وإسرائيل، استشهد رئيس الوزراء بإعلان عقوبات أمريكية جديدة على الحرس الثوري الإيراني بعد قليل من إعلان ترامب رحيل بولتون على تويتر.

وقال نتنياهو ”لذا أنا مقتنع ولا تساورني أي شكوك على الإطلاق في أي وضع، بإجراء محادثات ودون إجراء محادثات، سيتخذ الرئيس ترامب وإدارته موقفا متشددا جدا جدا إزاء إيران“.

واستقبلت إيران رحيل بولتون بتقديم النصح للولايات المتحدة بتجنب ”دعاة الحرب“. لكن استجابتها كانت فاترة على مقترحات إدارة ترامب في الآونة الأخيرة وقالت إنها لن تدخل في محادثات في ظل العقوبات الأمريكية.