تراجع طلبيات الآلات الأساسية باليابان 6ر6% في يوليو

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الخميس أن طلبيات الآلات الأساسية في البلاد تراجعت بنسبة 6ر6% في تموز/يوليو، مقارنة بالشهر السابق، في أول تراجع منذ شهرين.

وجاءت تلك القراءة أفضل من توقعات بتراجع بنسبة 9ر9% من جانب محللين استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، وفي أعقاب زيادة بنسبة 9ر13% في حزيران/يونيو.

وتراجعت طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص التي تستثني الفئات المتقلبة مثل المرافق والسفن، إلى 6ر896 مليار ين (3ر8 مليار دولار)، بحسب مكتب مجلس الوزراء.

ويعد ذلك الإحصاء مؤشرا على إنفاق رأس المال المستقبلي.

وقال المكتب إن الطلب الخارجي ، وهو مؤشر للصادرات المستقبلية ، انخفض بنسبة 6% على أساس شهري إلى 1ر804 مليار ين في يوليو، في أول انخفاض خلال شهرين.

وخفض المكتب، يوم الاثنين، النمو الاقتصادي في البلاد إلى معدل سنوي قدره 3ر1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من تقدير مبدئي قدره 8ر1%، حيث تباطأ من توسع بلغ 2ر2% في الربع الأول من العام الجاري.