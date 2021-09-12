إسرائيل توجه تهما إضافية لـ4 من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، مساء السبت، أن محكمة إسرائيلية وجهت تهماً إضافية ضمنها التخطيط لـ«عملية فدائية»، للأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، وذلك وفقًا لما نشره موقع الشرق الإخباري.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في ساعات فجر السبت الأولى، بالقرب من جبل الطور في بلدة أم الغنم، بالقرب من الناصرة، فيما اعتقلت الأسيرين الآخرين يعقوب محمود قادري، ومحمود عبد الله العارضة، الجمعة، قرب جبل القفزة جنوب الناصرة.

ووفقاً لمكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، فإن محكمة الصلح في مدينة الناصرة قررت مساء السبت تمديد اعتقال الأسرى الأربعة لمدة 13 يوماً، واتهامهم بالتخطيط لـ«عملية فدائية» والانتماء لتنظيم محظور.