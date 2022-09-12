الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، ثمانية فلسطينيين، بينهم أسير مُحرر، من مُخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال مصدر فلسطيني إنه تم اختطاف الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عامًا) لدى تواجده أمام المدخل الرئيسي للمُخيم سالف الذكر. واعتقلت قوات الاحتلال شابًا يدعى محمد بدر من مدينة "القدس" المُحتلة، بعد اقتحام منزله عدة مرات للبحث عنه وبعد اعتقال والده وشقيقه في وقت سابق.

وقالت مصادر مقدسية إنه تم اعتقال شابين، لم يتسن التعرف على هويتيهما، من باب "حطة" قرب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر في مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة وحارة جابر واعتقلت أربعة شبان.

وحاول سكان البلدة القديمة التصدي لقوات الاحتلال التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع.