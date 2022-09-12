لابيد: ألمانيا تجرى محادثات لشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي أرو 3

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ، اليوم الاثنين بأن ألمانيا تجري محادثات مع بلاده لشراء نظام الدفاع الصاروخي أرو 3كجزء من جهود برلين لتعزيز قواتها المسلحة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال لابيد في تصريحات للصحفيين وبجواره المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لبرلين، "إسرائيل سوف تلعب دورا في بناء قوة دفاع المانية جديدة في المقام الأول في مجال الدفاع الجوي"،بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "الأمر يتعلق بالتزامنا الكامل بسلامة ألمانيا وسلامة أوروبا وبقدرة الديمقراطيات الحرة على الدفاع عن نفسها".

وقال لابيد إن محادثاتهما من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق محتمل في المستقبل ،ولكنه رفض الكشف عن التكلفة.

من جانبه قال شولتس أن ألمانيا سوف تعزز دفاعاتها من خلال شراء المزيد من نظم الدفاع الجوي في المستقبل ،ووصف نظام أرو 3بأنه "عرض لأداء عال المستوى"، ولكنه رفض أيضا الخوض في التفاصيل.

كان لابيد قد وصل ليلة أمس إلى المانيا في زيارة يرافقه فيها عدد من الناجين من المحرقة( الهولوكوست).