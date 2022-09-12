إعلان نتائج تحكيم جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

اعتمد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، نتائج جوائز النقابة لعام 2022 والتي رفعتها لجنة الجوائز بالاتحاد برئاسة الشاعر أحمد فضل شبلول، وعضوية كل من الدكتور فوزي خضر والدكتور مختار عطية، والشاعر فولاذ عبد الله الأنور والإعلامي حسام أبو العلا، وأمانة محمد السيد أحمد.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولا: جوائز التميز:

في فرع النقد: فاز كل من الناقدة اعتدال عثمان والناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل.

وفي فرع السرد: فاز الكاتبان مهدي بندق، وهالة البدري.

وجائزة الشعر: فكانت من نصيب الشاعران عاطف عبد العزيز، وناجي شعيب.

ثانيا: بعد مراجعة تقارير المحكمين، ورصد الدرجات، تم اعتماد نتائج جوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب،،

والجوائز الخاصة التي ينظمها الاتحاد، على النحو التالي:

أولًا: جوائز الاتحاد:

1 ــ جائزة شعر الفصحى: فاز بها مناصفة كلٌّ من الشاعرين: محمود عقاب، وعادل محمد أحمد، عن ديوانيهما: بردية العشق، والتصويب على هدف، وقام بتحكيمها كلٌّ من : سعد عبدالرحمن، ود. عيد صالح، ود. شيرين العدوي.

2 ــ جائزة شعر العامية: فاز بها الشاعر عبده حسن الشنهورى عن ديوانه فرعين نبق، وقام بتحكيمها كل من : شوقي حجاب، ومحمد بغدادي، والسعيد قنديل.

3 ــ جائزة النقد الًادبي: فاز بها الناقد د. خالد عبدالجبار عاشور عن كتابة إخناتون بين التاريخ والأدب، وقام بتحكيمها كل من : د. محمد حسن عبدالله، ود. أحمد درويش، ود. أحمد حلوة.

4 ــ جائزة السرد، الرواية والسيناريو: المنتج والمنفذ فاز بها مناصفة الروائى سامح الجبَّاس عن روايته نادى النيل الأسود، والسيناريست بشير الديك عن عمله الفارس والأميرة، وقام بتحكيمها كلٌّ من "الدكتور حسين حمودة، ومصطفى نصر، ورشاد بلال" في الرواية؛ و"نادية رشاد وأحمد فؤاد درويش، وشامخ الشندويلي" في السيناريو المنتج والمنفذ.

5 ـــ جائزة الترجمة: فاز بها الدكتور محمد سالم عبادة عن كتابه هرمس العربي، وقام بتحكيمها كلٌّ من : الدكتور محمد حمدي إبراهيم والدكتورة مكارم الغمري والدكتور أحمد الحسيسي.

6 ــ جائزة أدب الأطفال: فاز بها الكاتب السيد زرد عن كتابه أبي، وقام بتحكيمها كلٌّ من: أحمد سويلم، وأحمد زحام، وإيمان سند.

7 ـ جائزة أدب البادية: وفاز بها الباحث عبدالقادر طريف عن بحثه موسيقى الشعر في بوادي مصر وليبيا وتونس، وقام بتحكيمها كلٌّ من: أبوالفتوح البرعصي، وعبدالستار حتيتة، وعبد الله أبو زوير.

8 ــ جائزة الكتَّاب من ذوي الهمم في مجالات الشعر والسرد والنقد: فاز بها الكاتب مجدي عبدالنبي عن مجموعته القصصية إنقضاض، وقام بتحكيمها كل من "نادية كيلاني، وجمال مقار، وأحمد عزت سليم".

ثانيا: الجوائز الخاصة التي ينظمها الاتحاد، وجاءت على النحو الآتي:

1 ــ جائزة الدكتور عبدالغفار مكاوي في القصة القصيرة، حُجبت، لم يتقدم إليها أحد.

2 ــ جائزة الدكتور حسن البنداري في القصة القصيرة، وفاز بها الكاتب محمد محمود بخيت عن مجموعته القصصية العصيفي. وقام بتحكيمها كل من : السيد نجم، ومحمد عبدالله الهادي، ووائل وجدي.

3 ــ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب، وفاز بها الكاتب المسرحي أحمد مصطفى سراج عن مسرحيته الذئب التائه، وقام بتحكيمها كلٌّ من : الدكتور أبوالحسن سلام، وأبوالعلا السلاموني، ود. محمد عليوة.

4 ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب المختلفة. وفازت بها الكاتبة رجاء عبدالحكيم عن مجموعتها القصصية إذن خروج. وقام بتحكيمها كل من: الدكتور محمد يونس عبدالعال، والدكتور عبدالرحيم الكردي، والدكتورة كرمة سامي.

5 ــ جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وفاز بها الكاتب علي إبراهيم الفقي عن روايته بين السما والبحر، وقام بتحكيمها كل من: نبيل عبدالحميد، وحسن الجوخ، والدكتور أبواليزيد الشرقاوي.

6 ــ جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال، الفصحى والعامية حُجبت لحصول المتسابق على درجات أقل من 85 %. وقام بتحكيمها كل من : محمد عبدالستار الدش، ونوال مهني، ومحمود ضيف الفحام.

7 ــ جائزة نوال مهني للشعر الفصيح العمودي والتفعيلي. وفاز بها الشاعر ثروت علي سليم عن ديوانه لغة الحب. وقام بتحكيمها : الدكتور صابر عبدالدايم، والدكتور عوض الغباري، والدكتور السيد إبراهيم.