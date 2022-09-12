خارجية فلسطين تحذر من نتائج التصعيد على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وحذرت من نتائج التصعيد على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن "دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم في حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم"، مُدينة انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطني والإنساني ومستقبل أبنائهم.

وأضافت الوزارة أن "دولة الاحتلال ترتكب المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنة أخرى وتعميق الاستيطان السياحي والرعوي وتهويد القدس وربط المستوطنات في الضفة المحتلة بعضها ببعض، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام".

وأدانت الوزارة هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هجومهم الهمجي على منزل في بيت فوريك شرق نابلس، واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار بين مليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال، موضحة أن كل ذلك يتم وسط محاولات إسرائيلية رسمية مستهجنة لتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع، والتهرب من المسؤولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على التغييب القسري للعملية السياسية بين الجانبين تمثل دعوة رسمية لدوامة من العنف لا تنتهي في ظل غياب عملية سلام جادة، وهو ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا بهدف استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإجبار دولة الاحتلال على وقف مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين الإرهابية، التي تنطلق من قواعد الإرهاب المنتشرة على هضاب وجبال وطرقات الضفة الغربية المحتلة.