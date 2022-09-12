 مصادر فلسطينية: إسرائيل تعتقل 23 فلسطينيا بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر فلسطينية: إسرائيل تعتقل 23 فلسطينيا بالضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:11 ص
أفادت مصادر فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي شن اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت 23 فلسطينيا بينهم صحفي.

وذكرت المصادر، أن قوات من الجيش اقتحمت مدينة جنين واعتقلت خمسة أشخاص من سكانها فيما اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة.

وبحسب المصادر، جرت اعتقالات أخرى في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم إلى جانب ضواحي شرق القدس، موضحة أن من بين المعتقلين في نابلس، الصحفي ياسين أبو لفح عقب اقتحام منزله.

من جهته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أنه باعتقال أبو لفح ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل إلى 17 صحفياً.

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