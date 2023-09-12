أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية، وصول 145 جثمانا من المصريين المتوفين جراء إعصار دانيال إلى مشرحة طبرق؛ لتغسيلهم، والبدء في إرسالهم لذويهم.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة تقول السلطات إنها خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، في حين يُرجح أن العدد الفعلي قد يكون أضعاف ذلك قياسا بأن أحياء سكنية جرفت بالكامل نحو البحر، وأن عدد المفقودين يُقدر بالآلاف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام شكيوات، إن العاصفة دانيال التي ضربت البلاد، خلفت وضعا كارثيا بما يفوق قدرات الدولة.

وأضاف أن عدد الضحايا يتزايد بشكل لحظي، كما أنّ هناك عددا كبيرا من المفقودين، موضحا أن ربع مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض.

وأشار إلى أن بقية أجزاء المدينة تضررت جراء انجراف المياه صوب البنايات التي أصبحت غير صالحة للسكان، واصفا الوضع الإنساني في المدينة بأنه حرج جدا.