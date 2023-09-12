أنتوني موديست ينتظم في مران الأهلي اليوم

أغلق النادي الأهلي مسلسل صفقة المهاجم الأجنبي المنتظر منذ الموسم الماضي، بالتعاقد مع أنتوني موديست، لتدعيم خط هجوم الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتظم موديست، البالغ من العمر 35 عامًا في المران الذي يخوضه فريق الأهلي اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المُقرر أن يتوجه الفرنسي موديست مع بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، تمهيدًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المنتظر أن يحسم مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي موقف موديست من المشاركة في تلك المباراة، وفقًا لمستواه خلال التدريبات في الأيام القادمة.

ووصل أنتوني موديست إلى القاهرة عصر أمس الإثنين، ومعه توتي ميندي، وكيل أعماله، وأمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، ودينو لامبرتي، وكيل أعمال مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

وتوجه الفرنسي موديست إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مباشرةً، للخضوع لجلسة التصوير، حيث أعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان رسمي من الأهلي: "أعلن النادي عن التعاقد مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.. وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية".

وسيحصل المهاجم الذي سبق له اللعب لأندية نيس وسانت إيتيان وبوردو في فرنسا، وكولن وهوفنهايم وبوروسيا دورتموند في ألمانيا على الراتب الأعلى في الأهلي، حيث تم الاتفاق معه على الحصول على راتب سنوي قدره 1.6 مليون دولار خالية من الضرائب.

كما سيحصل موديست 250 ألف دولار منحة تعاقد مجاني، بالإضافة لاحتمالية حصوله على 300 ألف دولار كحوافز في عقده، حال تحقيق بعض الأرقام مع الفريق، خصوصًا في البطولات الإفريقية وكأس العالم للأندية.

ووضع النادي الأهلي شرطًا في تعاقده مع موديست، يسمح للأحمر بفسخ التعاقد مع اللاعب، بعد الموسم الأول، بشرط عدم المشاركة في نسبة 75% من المباريات.