حصيلة ضحايا إعصار ياجي في فيتنام تقترب من 200 شخص

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم الخميس، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار ياجي أودت بحياة ما لا يقل عن 197 شخصا في فيتنام، في حين مازال هناك أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

واجتاح إعصار ياجي، الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاما، المنطقة السبت الماضي، حاملا رياحا قوية وأمطارا استوائية.

وتعهدت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج اليوم الخميس بمنح فيتنام 3 ملايين دولار استرالي (9ر1 مليون دولار أمريكي) من أجل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية الأخرى.

وقالت وونج" دعمنا سوف يركز على الاستجابة السريعة والتعافي المبكر بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر والتي تشمل النساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من إعاقات والمجتمعات التي تعيش في مناطق ريفية معزولة والمناطق النائية".

وقالت السلطات الفيتنامية إن العاصفة الاستوائية ألحقت الضرر بالآلاف من المنازل، الكثير منها غمرته المياه تماما. كما اقتلع الاعصار مئات الآلاف من الأشجار في عدة أقاليم، في حين نفق نحو 5ر1 مليون من حيوانات المزارع، وبصورة أساسية الدواجن والماشية.

كما تضرر نحو 200 ألف هيكتار من حقوق الأرز بصورة كبيرة، ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على بعض المناطق.

ويسبب الإعصار حاليا قلقا في تايلاند، حيث صدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وفيضانات قوية. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات المحلية القول إن عدد الضحايا ارتفع إلى ستة أشخاص.

ويذكر أن ياجي اجتاح سابقا الفلبين والصين، وتسبب هناك أيضا في وقوع خسائر بشرية ودمار.