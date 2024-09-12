اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، فعاليات المجموعة الثانية من الورشة التدريبية "مسئولي المتابعة وتقييم الأداء"، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

الورشة عقدتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د.منال علام، لرفع كفاءة ومهارة العاملين بالهيئة والأقاليم الثقافية التابعة، وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة، وتضمن اللقاء الختامي حديثا استهلته أمينة عبد المطلب، رئيس إدارة خطط التدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، بالتعريف بأساسيات كتابة التقارير ونماذج عرض البيانات، موضحة تفصيليا آليات إعداد خطة المتابعة وأدوات تقييم الأداء.

وأضافت "عبد المطلب"، أن المتابعة وتقييم الأداء هي المرحلة الأهم في عملية تنفيذ الاستراتيجية، والضامن الرئيسي لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى ضرورة تنفيذها بشكل صحيح، من خلال توثيق مراحل التطبيق والتقييم المستمر للوقوف على ما تم إنجازه.

واختتمت فعاليات اللقاء بطرح نماذج متنوعة من أدوات تقييم الأداء، بجانب تدريبات عملية حول كيفية إعداد تقارير التقييم، بما يتناسب مع بيئة العمل الثقافي.