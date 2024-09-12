ختام البرنامج التدريبي الأول لتطوير قدرات العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في دمياط

شهدت محافظة دمياط فعاليات ختام البرنامج التدريبي الأول، لتطوير قدرات العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، الذي انطلق أمس الأربعاء، واستمر حتى اليوم بنقابة المهندسين، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

وأشاد الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم الخميس، بالشراكة المتميزة مع شركة «إيدج برو»، مؤكدًا أهمية تطوير الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي، مضيفًا أن هذه الدورات التدريبية تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتطوير منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

بينما أكدت المهندسة شيماء الصديق، أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير قدرات العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مشيرة إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أحدث التقنيات في مختلف المجالات، من خلال انطلاق المزيد من الدورات التدريبية في الفترة المقبلة.

فيما استعرض الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة والمتحدث الإعلامي للمحافظة، بنظم المعلومات المكانية، وأهمية نظم المعلومات الجغرافية، وأشاد بدور شركة «إيدج برو» في تقديم الخبرات والتدريب اللازمين في هذا المجال، موضحًا أنها من أهم الشركات العاملة بمجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتصوير عبر الأقمار الصناعية، وتطوير البرمجيات، والتدريب، مشيدا بالدكتور إسلام محمد، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدج برو» والدكتورة نهاد النجومي، المدير التنفيذي للشركة، والمهندس حازم إسماعيل، مسئول تطوير الأعمال والمتدربين بالبرنامج.