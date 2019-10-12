ديوكوفيتش يودع و«ميدفيديف» إلى نصف نهائي بطولة شنجهاي للتنس

تمكن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابع عالميًا من تحقيق المفاجأة، بعدما تمكن من الإطاحة بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول من الدور ربع النهائي لدورة شنجهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في التنس، بفوز مثير، بمجموعتين مقابل واحدة، جاءت بواقع، 6-3، 5-7 و3-6، ليحرم الصربي من الدفاع عن لقبه.

وهو الفوز الثاني لتسيتسيباس في ثالث مواجهة جمعت اللاعبين بعد الأول في الدور الثالث من دورة تورونتو الكندية للماسترز العام الماضي، وثأر لخسارته أمام الصربي في نهائي دورة مدريد للماسترز هذا العام.

وقدم تسيتسيباس، صاحب الـ 21 عامًا، المصنف سادسا في الدورة وأحد اللاعبين الواعدين، إحدى أفضل مبارياته أمام صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة شنجهاي برصيد 4 ألقاب، وعوّض تأخره بمجموعة ليفوز في غضون 122 دقيقة.

ويلتقي اليوناني في الدور نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الرابع والفائز على الإيطالي فابيو فونيني الثاني عشر، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-6.

وحقق تسيتسيباس المتوج هذا العام بلقب دورتي إستوريل البرتغالية ومارسيليا الفرنسية، 34 ضربة رابحة مقابل 28 لحامل لقب 16 بطولة جراند سلام الذي ارتكب 26 خطأ مباشرًا مقابل 22 لليوناني.

ولم يكن تسيتسيباس، صاحب ثلاثة ألقاب فقط في مسيرته الاحترافية، عرضة لخسارة إرساله سوى مرة واحدة في الشوط الثاني من المجموعة الأولى، استفاد منها الصربي ومضى قدمًا لكسبها 6-3.

إلا أن اليوناني رفع أداءه في المجموعة الثانية وسنحت له فرصتان لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط السادس لم يستفد منهما، لكنه نجح في الوقت الحاسم وتحديدًا الشوط الأخير ليكسبها 7-5.

وحمل اليوناني، الذي تغلب هذا العام على الثلاثة الكبار، ديوكوفيتش، والإسباني رافاييل نادال، والسويسري روجر فيدرر، الثقة إلى المجموعة الأخيرة متسلحا بإرسالاته القوية حيث حقق 11 إرسالا ساحقا في اللقاء كاسرا إرسال الصربي في الشوط الرابع قبل أن يحسم المجموعة على إرساله.

وقال تسيتسيباس: «ارتفع أدائي مع مرور المباراة وتحسن إرسالي، أنا سعيد بهذا الفوز الكبير».

وتابع: «كسرُ إرساله عندما كانت النتيجة 6-5 في المجموعة الثانية من دون الحاجة للجوء إلى شوط فاصل كان مهما جدا».

في المقابل، أكد ديوكوفيتش أن منافسه استحق الفوز، وكان اللاعب الأفضل، وقال: «بدأتُ المجموعتين الثانية والثالثة بطريقة جيدة ولكن لم أتمتع بالرصانة».

وتابع ابن الـ 32 عامًا: «افتقدت للديناميكية والسرعة في ضرباتي، لم أحصل على أي فرصة لكسر إرساله في مجموعتين. لقد لعب جيدًا حتمًا وأنا أثني على أدائه، ولكنني لم أكن راضيًا عن أدائي اليوم».

وردا على سؤال عما إذا تسيتسيباس يملك الإمكانات ليكون مصنفا أول يوما ما، أكد ديوكوفيتش: «نعم، حتمًا يملكها».

وقبل المباراة، استفاد تسيتسيباس من خسارة فونييني أمام مدفيديف، وضمن التأهل للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية لبطولة الماسترز الختامية في لندن والتي تشهد مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وبات تستسيباس سادس لاعب يضمن مشاركته في البطولة الختامية بعد نادال وديوكوفيتش وفيدرر ومدفيديف والنمساوي دومينيك تييم.

وتبقى بطاقتان الأقرب إليهما الألماني ألكسندر زفيريف السادس عالميا والإسباني روبرتو باوتيستا العاشر، لكنهما يواجهان منافسة قوية من الياباني كي نيشيكوري الثامن والفرنسي جايل مونفيس الحادي عشر وفونييني الثاني عشر ومواطنه ماتيو بيريتيني الثالث عشر والبلجيكي دافيد غوفان الرابع عشر.

وكان مدفيديف أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على فونييني بمجموعتين دون رد، جاءتا بواقع، 6-3 و7-6.

وهي المرة السادسة على التوالي التي يبلغ فيها مدفيديف نصف النهائي في ست بطولات أو دورات شارك فيها منذ دور الأربعة في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والرابعة في مسيرته في دورات الماسترز بعد مونتي كارلو ومونتريال وسينسيناتي هذا العام.

وأعرب مدفيديف، وصيف بطل فلاشينج ميدوز الشهر الماضي، عن سعادته ببلوغ دور الأربعة، وقال: «في ثمن النهائي أمام الكندي بوسبيسيل، وجدت أنه بإمكاني تحسين الكثير من الأشياء. لكنني اليوم قدمت مستوى جيدا».

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الأخيرة التي شارك فيها وآخرها فلاشينج ميدوز عندما خسر أمام نادال، وتوج بلقبين في سينسيناتي، أول لقب له في دورات الماسترز، وسان بطرسبرج.