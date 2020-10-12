عرض فيلم «رمسيس راح فين» بنادي سينما الجيزويت

يعرض الفيلم التسجيلي «رمسيس راح فين» للمخرج عمرو بيومي في السابعة مساء اليوم بنادي سينما الجيزويت بحضور مخرج العمل، والذي يفتتح نشاطه السينمائي بهذا الفيلم بعدما توقف بسبب وباء "كوفيد-١٩".

قد أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، عن عودة نشاط نادي سينما الجيزويت، وذلك في يومي السبت الماضي 10 أكتوبر والأثنين 12 اكتوبر بستديو ناصيبيان بمقر الجمعية، وذلك بعرض الفيلم التسجيلي المصري "رمسيس راح فين؟" سيناريو وإخراج عمرو بيومي الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الحادية والعشرين. وسيعقب العرض نقاش حول الفيلم مع المخرج.

خصص النادي حفلتين لعرض الفيلم مع أخد كافة الاحتياطات الصحية الممكنة، منعا للتزاحم.

«رمسيس راح فين» يسلط الضوء عن رحلة تمثال الملك رمسيس الثاني الأثري، الذي كان يوجد بميدان «رمسيس» بوسط القاهرة، ويوثق رحلة نقله عام 2006 إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة، ليستقر هناك بشكل نهائي.

يذكر أن الفيلم قد نال إعجاب الكثير من صانعي الأفلام والنقاد عقب عرضه بالمهرجان، وقال مخرج الفيلم عمرو بيومي في حديث صحفي، إنه استعان بصور أرشيفية من المصور حسن دياب، الذي التقط صوراً للتمثال عام 2006 عقب الحديث عن نقل تمثال رمسيس الثاني.

عمرو بيومي، هو مخرج مصري، خريج المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1985 وعمل مخرجاً مساعدا في 15 فيلماً روائياً بين عامي 1984 - 1988 مثل فيلم «جري الوحوش» لعلي عبد الخالق عام 1987، وله الكثير من الأفلام التسجيلية القصيرة منها «الجسر»، و«الشمس لم تشرق غداً»، و«بلد البنات» عام 2008، و«نافذة على التحرير».