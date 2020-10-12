التعبئة العامة والإحصاء: نسبة وعي الأسر المصرية بكورونا ارتفعت إلى 98%

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز كان حريصا منذ بداية أزمة فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، على قياس الظاهرة ودراسة تأثيرها على الأسر المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الجهاز كان حريصا على مقابلة الأسر بشكل شخصي، لافتا إلى أن وضع الأسر الاقتصادي شهد تحسنا خلال الفترة في ظل الأزمة، بالتزامن مع بداية عودة الوضع لطبيعته.

وأوضح أن جزء كبير من الأسر المصرية اعتمد على منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها جراء الأزمة، لافتًا إلى أن نسبة الوعي بفيروس كورونا ارتفعت إلى 98%، بسبب وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن نسبة الإنفاق على المستلزمات الطبية ووسائل الحماية وصلت إلى 72%، وهو ما يعكس زيادة حالة الوعي، لافتا إلى اطمئنان نسبة كبيرة الأسر جراء تحسن الوضع بعد الأزمة.

وأكد رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالتعبئة العامة والإحصاء، أن العينات التي تتم الدراسات عليها، تمثل على كل شرائح المجتمع، وموزعة على محافظات الجمهورية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن 17.3% من الأسر المصرية اقترضوا في بداية أزمة فيروس كورونا.