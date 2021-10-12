رئيس الوساطة الجنوبية لـ الشروق: «مسار الشرق» باتفاق جوبا للسلام لا يمكن إلغائه

وصف المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك، منطقة شرق السودان بـ "المنطقة بـ«البوابة الكبيرة والاستراتيجية للدولة»، خاصة إنها مطلة على البحر الأحمر، موضحا إن لديها تأثيرا كبيرا على الداخل لاسيما «الاقتصادى».

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش زيارته للقاهرة، الأحد، خلال مشاركته في الوفد المرافق للرئيس سيلفاكير ميارديت.

وبشأن التوتر الراهن بمنطقة شرق السودان، قال إن هناك مطالب لمواطنى الشرق بالحق فى التنمية والتقدم، وجنوب السودان حريصة على استقرار تلك المنطقة، ولكن ليس هناك اتجاه لإلغاء «مسار الشرق» فى اتفاق السلام، لأن المسار جزء من اتفاقية دولية والغاؤه يعنى الغاء الاتفاقية بأكملها، والحل هو حوار وتفاوض جميع الأطراف مع بعضها البعض، وإدخال أطراف أخرى فى المسار.