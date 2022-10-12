حركة فتح تؤكد دعمها التام للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، دعمها التام للمُقاومة الشعبية في كل مكان رفضًا للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة على الأرض الفلسطينية الأبية.

واعتبرت الحركة، في بيان صحفي، معركة الأقصى وجنين ونابلس وشعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة معركة الكل الفلسطيني، موجهة التحية لجموع الفلسطينيين في صمودهم وثباتهم في وجه المحتل الإسرائيلي، ورفضها لسياسة القتل والعدوان المُستمر على المسجد الأقصى والأماكن المُقدسة قاطبة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها، والذي تتحمل حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عنه.

وعبرت اللجنة المركزية عن دعمها الكامل لسكان مخيم "شعفاط" وعناتا والمناطق المجاورة في إعلانهم العصيان الليلة ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ومكوناته قاطبة للتلاحم والتكامل في مواجهة المحتل وصد محاولاته تدنيس الأرض الفلسطينية.