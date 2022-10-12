تبون يشارك في أعمال مؤتمر «لم الشمل» بالجزائر لتحقيق الوحدة الفلسطينية

شارك الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، جانبا من أعمال مؤتمر "لم الشمل" من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والمنعقد، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان- أن تبون وجه التحية لكافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، وتبادل النقاش معهم.

كانت الجزائر قد أكدت على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة أن نجاح اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر يعد جزء لا يتجرأ من نجاح القمة العربية المقبلة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن نجاح هذا الاجتماع من شأنه أيضا دعم وحدة العالم العربي وابتكار وسائل عمل متجددة ورفع من فعالية الصوت العربي في المحافل الدولية.