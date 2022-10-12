 الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 10:03 م

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وأضاف أبو ردينة، أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الخطير ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والذين أسفر عن استشهاد الشاب أسامة عدوي (18 عامًا)، والحصار المُستمر لبلدة "عناتا" ومخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المُبارك من قبل المُتطرفين اليهود، سيوصل المنطقة إلى حافة الانفجار الأمر الذي تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال وحدها.

وتابع أبو ردينة، أن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية التدخل الفوري والسريع لوقف هذا التصعيد المتواصل قبل فوات الأوان، والتوقف عن سياسة التنديد والصمت الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

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