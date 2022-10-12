الرجوب: الشعب الفلسطيني يتصدى ببسالة لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يتصدى ببسالة لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم من هذا العدوان الشامل الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد مخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة، وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الرجوب -في بيان صحفي- على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف في الميدان ضد المحتل مشيرا إلى أنه يتعين على دولة الاحتلال أن تأخذ العبر والدروس من التاريخ فلن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يشعر به أطفال ونساء فلسطين، وعليها أن تعلم أن الشعب الفلسطيني وقيادته موحدون في خندق الدفاع عن القدس والمقدسات ومدنهم وقراهم ومخيماتهم.

ودعا الرجوب أبناء حركة "فتح" للاستمرار بالقيام بدورهم المشرف والريادي في حمل راية الدفاع والصمود والتحدي في وجه عصابات المستوطنين التي تبث الخراب والدمار في كل مكان.

وأوضح الرجوب أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" في حالة تواصل دائم مع الميدان لتعزيز صمود ونضال أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن قدسهم وشعبهم، واعتبر الرجوب حكومة الاحتلال هي المسؤول عن إشعال المنطقة ووحدها تتحمل تبعيات هذا العدوان.