السفير المصري بالسعودية: 7 مصابين في هجوم مطار الملك خالد وحالاتهم مستقرة

قال حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن عدد المصابين المصريين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السبت، بلغ 7 مواطنين، إلى جانب المواطنة عزة رمزي التي لقيت حتفها جراء إصابتها البالغة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أنه زار برفقة القنصل المصري اثنين من المصابين، فيما تولى فريق من القنصلية زيارة الحالات الأخرى والتواصل مع أسرهم للاطمئنان عليهم.

وأوضح أن اثنين من المصابين غادرا المستشفى بعدما تبين أن إصاباتهما طفيفة، فيما يواصل خمسة آخرون تلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وأشار عبد القادر إلى أن بعض المصابين احتاجوا إلى تدخلات جراحية، وأن إحدى الحالات ما زالت بحاجة إلى عملية إضافية، فيما تصنف التقارير الطبية حالتها بالمستقرة.

وأكد استمرار زيارات ممثلي السفارة والقنصلية للمستشفيات، ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين يوميًا، إلى جانب التواصل مع أسرهم وتقديم الدعم القنصلي اللازم.

وأشاد بتعاون السلطات السعودية منذ اللحظات الأولى للهجوم، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع وزارة الصحة والمستشفيات والأجهزة المعنية، وتوفير المعلومات وتسهيل دخول ممثلي السفارة إلى المستشفيات للاطمئنان على المصابين وفق الإجراءات المتبعة في المملكة.

وكانت السفارة المصرية قد أنهت المستندات الخاصة بالمواطنة عزة رمزي، واستقبلت شقيقتها وعددًا من أفراد أسرتها وأصدقائها لاستكمال الإجراءات القنصلية وترتيبات نقل جثمانها إلى القاهرة، فور توافر رحلة جوية مناسبة.

ونعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأحد، المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، ووجّه الوزير بدر عبد العاطي السفارة والقنصلية المصريتين في الرياض بسرعة نقل جثمانها إلى مصر، ومواصلة متابعة المصابين والتواصل مع أسرهم.

وكانت مصر قد أدانت بشدة استمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية ومطار الملك خالد الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعلنت جماعة الحوثي مسئوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار، السبت، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين من جنسيات مختلفة.

وتعرضت صالة الركاب رقم 4 لهجوم جديد، الأحد، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين واندلاع حريق، فيما أعلن الدفاع الجوي السعودي اعتراض صاروخ طواف في محيط المطار.

وبلغت حصيلة القتلى في سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها مطار الملك خالد خلال أسبوع 18 شخصًا، وسط إجراءات أمنية وتحذيرات للمسافرين بمتابعة شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات.