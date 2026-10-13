قوات إسرائيلية تختطف شابا خلال توغلها في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

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اختطفت قوات إسرائيلية، الاثنين، شابا خلال توغلها في قرية بريقة بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا خلال توغلها في قرية بريقة بريف القنيطرة".

ولم تورد القناة تفاصيل عن هوية الشاب أو ظروف اعتقاله أو المكان الذي اقتيد إليه.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة السورية.

وجاء الاعتقال في يوم شهد تحركات عسكرية إسرائيلية أخرى في ريفي دمشق والقنيطرة.

ففي ريف دمشق الغربي، فجرت قوات إسرائيلية ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن، وفق القناة ذاتها.

كما توغلت قوة إسرائيلية تضم 6 عربات عسكرية جنوبي بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة.

ويأتي ذلك بينما تشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية متكررة، وسط مطالبات من دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة السورية.

والجمعة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توثيق نحو 280 واقعة توغل إسرائيلي مسلح داخل سوريا خلال سبتمبر الماضي، وقالت إن ذلك يمثل "أعلى رقم شهري منذ بداية العام" الجاري، فيما لا يزال 49 سوريا على الأقل محتجزين لدى إسرائيل.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.