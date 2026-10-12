قال وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، إن الدولة "مستعدة لمختلف السيناريوهات مهما كانت"، مؤكدا أن الحياة طبيعية ومستمرة في المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي عقد بالرياض، الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وشهدت الرياض استهدافات حوثية متكررة بالآونة الأخيرة، وعلى مدار يومين تسببت هجمات على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة في تعليق التشغيل مؤقتا.

ورغم الاستهدفات الحوثية لمطار العاصمة السعودية، افتتح مؤتمر البترول العالمي الأحد بالعاصمة بمشاركة دولية واسعة والذي تستضيفه المملكة لأول مرة ويختتم الخميس.

وقال وزير الإعلام السعودي: "الحياة في المملكة والحمد لله مستمرة بصورة طبيعية".

وأضاف أن "رفع الجاهزية لا يعني القلق، وإنما يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مهما كانت احتمالية حدوثها".

وشدد على أن "الرياض اليوم هي واحدة من أكثر المدن التي يمكن أن تَقرأ تحولاتها وأنت تمضي في طرقها؛ في حركة التنقل، وامتداد العمران، وتنامي المشروعات أيضا، وصولا إلى حضورها العالمي كعاصمة للأعمال والاستثمار وصناعة القرار".

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران، وفق إحصاء الأناضول.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.