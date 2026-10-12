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الإيرادات السياحية تسجل 18.4 مليار دولار

تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع بمعدل 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار



ارتفعت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 21.6% لتصل إلى 4.4 مليار دولار بنهاية 2025/2026 مقابل نحو 3.6 مليار دولار بالعام المالي السابق عليه.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 22.4% لتصل إلى 590.8 مليون طن وعدد السفن العابرة بمعدل 9.8% لتسجل نحو 13.6 ألف سفينة.



وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.3% خلال العام المالي 2025/2026، لتسجل نحو 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

أشار التقرير إلى تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، فيما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال فترة العرض.

في المقابل، سجل حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.